أخبار مصر | تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نسعى لزيادة الاستثمارات الكورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نسعى لزيادة الاستثمارات الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يهتم بالمشاركة الفعالة فى الملتقيات وورش العمل التى تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن كوريا شريك إستراتيجي فى التنمية التى يطمح إليها الجهاز.

وأضافت فى كلمتها بورشة العمل التى اقامها مركز معلومات مجلس الوزراء حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور السفير الكورى ، ان الجهاز يسعى لتعزيز سبل التعاون مع الجانب الكورى فى هذا القطاع، موضحة أنه سيتم إلقاء الضوء على ركائز التنمية الإقتصادية فى مصر وسياسات الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

ولفتت إلى أن الخدمات غير المالية أحد التحديات التى تواجه الجهاز وتعمل على حلها، مشيرة إلى أن الجهاز يسعى لزيادة الاستثمارات الكورية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة قروض من الصندوق التنموى الكوري.

وشارك في الندوة المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، والسيد "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية.