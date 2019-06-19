أخبار مصر | الوزراء: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر شهد تقدما كبيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر شهد تقدما كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر شهد تقدما كبيرا الفترة الماضية، خاصة وأن دعم الحكومة لهذا القطاع يمثل سياسة قومية لتمكين الشباب والمرأة.

وأضاف خلال كلمته بورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يعقدها المركز، أن قانون الاستثمار فى مصر خير دليل على إهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن التجربة الكورية فى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجربة ناجحة، وأن ورشة عمل اليوم هو فرصة لتبادل الرؤى بين الجانبين.

وشارك في الندوة السفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، والسيد "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية.