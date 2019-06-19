أخبار مصر | السيسي يصل إلى العاصمة بوخارست لبحث العلاقات الثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يصل إلى العاصمة بوخارست لبحث العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة بوخارست في أول أيام زيارته الرسمية لرومانيا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى فى زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسى مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولى والإقليمى.

كما سيلقى الرئيس السيسى، كلمة فى جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين فى هذا الإطار.

وكان الرئيس السيسى، قد أجرى مباحثات مثمرة خلال زيارته لمينسك مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاتشينكو، ورئيس الوزراء سيرجى روماس ورئيسى غرفتى البرلمان، تناولت دعم العلاقات بين مصر وبيلاروسيا فى مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما شهد الرئيس السيسى ونظيره البيلاروسى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.