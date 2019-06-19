أخبار مصر | وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارته لفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارته لفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته لفرنسا، والتي حضر خلالها فاعليات المعرض الدولي للطيران والفضاء ( LE BOURGET ) والذي قام بافتتاحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور عدد من المسؤلين والعسكريين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم.

وقام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة واستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمه الطيران والفضاء المشاركة في المعرض.

كما التقى القائد العام بالسيدة فلورانس بارلي وزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

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وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري ، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الإستقرار بالمنطقة .

ومن جانبها أشادت السيدة فلورانس بارلي بدور مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما التقى القائد العام بعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمه الطيران والفضاء المشاركه في فاعليات المعرض لبحث فرص وآفاق التعاون العسكرى بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.