أخبار مصر | طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة النحو

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يؤدي الآن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمى، امتحان مادة النحو وتستمر حتى الحادية عشر .

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.