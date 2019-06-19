مصر | "المرور" توزع زي جديد يحمل كاميرا للضباط في الأكمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" توزع زي جديد يحمل كاميرا للضباط في الأكمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني، إن إدارة المرور تقوم بتوزيع الزي الجديد الذي يحمل فى طياطه كاميرا، للضباط التى تراقب عملهم أثناء تواجدهم فى الأكمنة ومتابعة الحالة المرورية على الطرق، بالتزامن مع إقتراب بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف أنه تم تدعيم إدارات مرور الأقصر وبنى سويف والإسماعيلية ومطروح والمنيا وأسوان والفيوم والسويس والإسكندرية بواقع 450 كاميرا، ولم ترصد أى تجاوزات حتى الآن بين رجال المرور وسائقى السيارات، وأثبتت الكاميرات نجاحها فى التجربة، حيث تم تعميمها على محافظتى القاهرة والجيزة التى طلبت 225 كاميرا لهم لتزويد الضباط بها فى الأكمنة المرورية على الطرق.

وأضاف المصدر، أنه تم تعميم تلك الكاميرات على ضباط الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة خلال الشهر المقبل في إدارات مرور أخرى بالمحافظات، وتكون لدى تلك الكاميرات خاصية التسجيل لمدة 16 ساعة متواصلة توثق كافة الأحداث، ويتم شحنها مرة أخرى بعدما يتم تفريغها يوميا، حيث أن تلك الكاميرات مرتبطة بغرفة التحكم داخل إدارات المرور، ويتم تفريغها بشكل دورى، وفى حالة ارتكاب واقعة معينة سيتم التعامل معها بشكل حازم لرصد الجانى والمجنى عليه.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة المرور هدفت إلى تعميم تلك الكاميرات بتوزيعها على الضباط المنتشرة على كافة الطرق الذى يصل عددهم لأكثر من 3 الآف ضابط، وتعمل الكاميرات على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، لرصد معاملة الضباط مع المواطنين والعكس بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، بالإضافة لتصوير المخالفات المرورية، لأنها مزودة بخاصية لتصوير الأحداث والوقائع، وتوثيقها فور حدوثها، ونقلها مباشرة لغرفة عمليات إدارة المرور، بما يكفل نقل صورة حية ومباشرة من موقع الحدث، ويتيح الفرصة للتدخل السريع، لاحتواء أى موقف فى حينه.