شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مرسى علم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في البحر الأحمر قطع التيار الكهربائي عن المدينة، الخميس، لمدة 5 ساعات من الـ9 صباحا وحتى الـ2 ظهرًا. يشمل انقطاع الخدمة: مجلس المدينة، منطقة بحري وإسكان الشباب.

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