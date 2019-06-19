شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن زفتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات زفتى الجديدة والقديمة، الجمعة المقبل، من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

أشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية إلى أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية هي: مدينة زفتى بالكامل وخطوط الريف «القرى والعزب» باستثناء قريتى ميت المخلص وشرشابة.