شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن زفتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات زفتى الجديدة والقديمة، الجمعة المقبل، من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.
أشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية إلى أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية هي: مدينة زفتى بالكامل وخطوط الريف «القرى والعزب» باستثناء قريتى ميت المخلص وشرشابة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع الكهرباء عن زفتى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.