حدث ليلًا| محمد صلاح يتصل بشيخ الأزهر.. وفيديو جديد لمحكمة قضية "التخابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أحداث مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

تلقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي.

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أول فيديو لمحكمة "التخابر مع حماس" بعد وفاة مرسي

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الثلاثاء، مقطع فيديو لأول جلسة لمحكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التخابر مع حماس، بعد وفاة محمد مرسي العياط.

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سامح شكري: زيارة السيسي إلى بيلاروسيا اتسمت بالإيجابية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة بيلاروسيا إيجابية للغاية، نظرًا لما أظهره الجانب البيلاروسي والرئيس البيلاروسي من حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لهذه الزيارة، والوقت الذي استغرقته المباحثات المغلقة بين الرئيسَين.

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منسق "أمم إفريقيا": الدعم الرئاسي يُطمئن الدول الإفريقية على نجاح البطولة

قالت إيناس مظهر، المنسق الإعلامي لبطولة الأمم الإفريقية، إن الدعم الرئاسي يُطمئن الدول الإفريقية على نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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"السجيني" عن تصريحات أردوغان: "مزايدة غير مقبولة"

رفض النائب أحمد السجنيي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، مؤكدًا أنها استمرار لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير المقبولة.

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أكرم حسني ينشر فيديو من كواليس تصوير الإعلان الجديد لـ"2 كفاية"

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نشر الفنان أكرم حسني، فيديو من كواليس تصوير الإعلان الجديد "أبوشنب" من حملة "2 كفاية".

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"حماية المستهلك": سيتم فحص كل الحالات بشأن حجوزات تذاكر المصريين الملغاة بالكويت

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي شركات السياحة؛ لحل أزمة حجوزات التذاكر الملغاة بالكويت، واسترداد حقوق المصريين.

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"النواب" الليبي: السيسي يدعم شرعيتنا وجيشنا في حربنا ضد الإرهاب

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية، خصوصًا عندما تكون في القاهرة.

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"النواب الليبي": نفط الليبيين يذهب إلى الإرهابيين.. والمبعوث الأممي لم يقدم شيئًا

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن النفط هو الدخل الأساسي للدولة، وهذا الدخل يذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس، والذي تحت سيطرة حكومة فايز السراج، لافتًا إلى أن هذه الحكومة تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.

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ترامب يبدأ حملته لانتخابات 2020 بالهجوم على "الإعلام الكاذب"

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2020، بهجمات متكررة على وسائل الإعلام، واستخدم مصطلح "إعلام الأخبار الكاذبة" عدة مرات في خطابه.

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بومبيو: الرئيس ترامب لا يريد حربا مع إيران ولكن ردعها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " لا يريد حربا" وإنما يريد ردع إيران.

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