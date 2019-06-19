أخبار مصر | هيئة الطيران الأمريكي تبدأ التفتيش على أعمال الصيانة بمصر للطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الطيران الأمريكي تبدأ التفتيش على أعمال الصيانة بمصر للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري وفد هيئة الطيران المدنى الفيدرالى الأمريكى "FAA"، اليوم الأربعاء، التفتيش على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلال الفترة من 19، وحتى 27 يونيو الجاري.

وذلك بهدف تجديد الاعتماد فى صيانة وعمرة الطائرات.

كانت "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية" قد اجتازت عديدًا من الاختبارات الدولية السابقة، دون تسجيل أية ملاحظات تخص عمليات الصيانة الخاصة بها.