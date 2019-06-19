أخبار مصر | رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتراسً الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس مجلس الوزراء،اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي اليوم الاربعاء .

ويناقش الاجتماع عدد من الملفاتالمتعلقة بالخدمات المختلفةوالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا،كما يتناول الخطط الاستثماريةبالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكدمن التزامها بالتوقيتات الزمنيةالمحددة لها وتقديم التيسيرات بمايضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيقالاستفادة من الاستثمارات التى تمضخها لاقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفاتوالتقارير من مختلف الوزارات خاصةالوزارات الخدمية ومدى توفيرخدماتها للمواطنين في اطار حرصالحكومة على توفير حياة كريمةللمواطنين.

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ويستعرض اجتماع الحكومة ايضاإلى آخر مستجدات جهود الحكومةمن خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفيرالسلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيسالوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحةبمختلف القطاعات، وخاصة التىتمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آلياتتنفيذ المشروعات القومية، ومناقشةآليات جذب الاستثمارات الأجنبيةوالعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني