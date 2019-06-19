شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 19 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، حيث تركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها 48 بمقر اتحاد الغرف العربية في العاصمة اللبنانية، ولمدة يومين، وذلك تحت رئاسة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية، حيث تناقش مجالات التعاون المشترك بين مؤسسات العمل العربي والتنسيق بينها وبين الجامعة.

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تقام البروفة النهائية لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة بمشاركة النجم المصري حكيم.

يعقد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، حيث من المقرر أن يتحدث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي وذلك طبقا للائحة البطولة التي تنظمها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو المقبل حتى ١٩ يوليو المقبل.

تستضيف نقابة الصحفيين، على مسرحها الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من محافظة الوادي الجديد تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة/ والذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حيث تتضمن الاحتفالية فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من الوادي الجديد مع أطفال القاهرة، على أن يشارك في الحفل نحو ١٥٠ طفلا وفنانا ومسئولا من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى إقامة معرض على هامش الاحتفالية لمنتجات الورش الفنية للأطفال خلال الأسبوع الذي زاروا فيه المعالم السياحية بالقاهرة والجيرة وورش الحرف البيئية واليدوية.

يبدأ وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، زيارة إلى الصين تستمر حتى 22 يونيو الجاري، والتأتي بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني «وانغ يي».