أحمد يطلب تطليق زوجته: "مدمنة مشروبات غازية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "أحمد. ص" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بتطليق زوجته، مبررًا طلبه "مراتي ما بتشربش مياه عايشة حياتها على المشروبات الغازية".

منذ 3 سنوات تعرف أحمد، تاجر فاكهة على "ليالي. ر" عن طريق أحد جيرانهما، وبعدما اطمئن إليها تقدم لخطبتها، ولم يلحظ أية عيوب خلال فترة الخطوبة ثم سرعن ما تزوجا.

قال أحمد، إنه في الأشهر الأولى للزواج، كانت أحوالهما على ما يرام، لكن مع تأخر الحمل، اضطرا للذهاب للأطباء وتبين أن زوجته تحتاج بعض العلاج، ومنعها الطبيب من بعض المأكولات والمشروبات.

وأضاف الزوج في دعواه، أنه لبى رغبات واحتياجات زوجته رغم رغبته في الإنجاب، وبعد فترة طويلة من عرضها على الطبيب، اكتشف فجأة أنها لم تستجب لأوامر الطبيب، واكتشف أن "المشروبات الغازية" زادت من مضاعفات مرضها وحدت من قدرتها على الإنجاب أكثر.

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واشتكى الزوج لحماه، فعرض عليه وضع ابنته ليؤثر عليها، قائلًا: "ليالي بترفع صوتها عليّ، وبتقولي مش هينفع اجبلك عيال شوف غيري بس خليني على ذمتك".

ابتعد أحمد عن زوجته علها تعود إلى وصوابها وتستجيب لأوامر الطبيب، لكنه اكتشف أنها لا تريد أن تكون أمًا، وفقًا للدعوى.

ويختتم حديثه قائلاً: "لم ترجع عن حديثها أو تصرفاتها فهي لم تنظر الي راحتي، فعلمت من شقيقتها الصغيرة بأنها تنوي عدم الإنجاب وقررت التحدث معي بالزواج من أخري، فهي غير قادرة تتخلي عن مشروبها المفضل لكنها قادرة علي ترك زوجها وأمنيته الوحيدة في الحياة".

ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة في التجمع لرفع دعوي تطليق للضرر منها وحملت رقم 201 لسنة 2019 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.