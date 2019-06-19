نشرة المحاكمات الصباحية.. ردّ قاضي نجلي مبارك والحكم بـ"اللجان الشعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

سماع الشهود في محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2"

تستمع محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، للشهود في محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

الحكم على 6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الحكم على 6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية" بكرداسة.

وأحالت المحكمة بجلستها السابقة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

محاكمة 12 متهمًا بقضية "رشوة مرور الوايلي"

Advertisements

تستكمل الدائرة 3 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب الضرائب

تنظر محكمة جنح مستأنف، التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم الأربعاء، محاكمة أشرف صفوت الشريف، بتهمة التهرب الضريبي.

وأسندت النيابة لأشرف صفوت الشريف، تهمة التهرب من سداد الضرائب بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، وكانت قد حددت جلسة اليوم لمحاكمته، إلا أن المتهم تغيب عن حضور الجلسة، فأصدرت المحكمة قراراها السابق بالتأجيل لحين تقديم أوراق التصالح مع مصلحة الضرائب.

"الاستئناف" تنظر طلب ردّ قاضي محاكمة علاء وجمال مبارك

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين.

كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر في الأزبكية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين بالإتجار بالبشر في الأزبكية.