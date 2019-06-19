"فرع للطلاب الأفارقة وذوي الاحتياجات".. شروط وتفاصيل مسابقة حفظ ​القرآن بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده، على أن يستمر التقديم حتى نهاية يونيو الجاري.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم تصعيد الأوائل من الناجحين في المسابقة المحلية، للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقد مارس من العام المقبل.

وأشار طايع، في تصريحات لمصراوي، أن الفرع الأول للمسابقة المحلية للقرآن، يشمل حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط في المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجي إحدي الكليات الأزهرية، وألا يزيد سنه عن ٣٥ عاما.

وأوضح رئيس القطاع الديني، أن الفرع الثاني للمسابقة يتضمن حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (مفتوح)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما، والثالث في حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت ١٢ سنة.

ونوه جابر طايع، إلى أن الفرع الرابع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في حفظ صنف القرآن الكريم فقط، على ألا يزيد سن المتقدم على 25 عامًا.

وكشف رئيس القطاع الديني، أن الفرع الخامس في حفظ نصف القرآن الكريم، وهو خاص بالطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية في أي من جامعاتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة، (بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي)، والسادس في حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثي الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية.

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ودعا الدكتور جابر طايع، الراغبين في المشاركة في المسابقة التوجه إلى قسم شئون القرآن بالمديرية التابع لها لملء النموذج الخاص به، مع إحضار الأوراق التالية:

1ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

2 ـ جواز السفر للطلاب الأفارقة.

3 ـ إفادة من الجهة التي يدرس بها كل متقدم.

4 ـ صورة من المؤهل الحاصل عليه خريجي جامعة الأزهر.

5 ـ آخر موعد للتقديم للمسابقة 30 يونيو المقبل.