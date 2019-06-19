يُكلف 6 مليارات والافتتاح العام القادم.. 20 معلومة عن طريق أسيوط الغربي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تعكف الهيئة العامة للطرق والكباري، على الانتهاء من طريق أسيوط الغربي ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، حيث يعد الطريق أحد أهم مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق والذي تنفذه وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري.

وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، عدد 6 طرق بإجمالي أطوال حوالى 1000كم وتكلفة 14 مليار جنيه.

يساهم الطريق في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع وتقليل زمن الرحلات والحد من وقوع الحوادث على الطرق من خلال التوسع في تطوير وازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلاً لمعدلات الحوادث مع ضرورة مراعاة المواصفات القياسية وتنمية المناطق الصناعية والزراعية و العمرانية الجديدة.

يرصد "الخليج 365"، أبرز 20 معلومة عن الطريق، على لسان عبدالعزيز أحمد، المتحدث باسم هيئة الطرق والكباري، كالآتي:

- المشروع تنفذه هيئة الطرق والكبارى ويتضمن إجراء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالي.

- مشروع الطريق يتضمن تحويله إلى طريق حر بدون تقاطعات مرورية تستخدم الأنفاق للدورانات للخلف.

- المرحلة الأولى تشمل تطوير ورفع كفاءة الوصلة (من القاهرة حتى المنيا) بطول 230 كم.

- المرحلة الثانية من مشروع الطريق تشمل مد الطريق من المنيا حتى أسيوط بطول 170 كيلو

- إجمالي طول الطريق في المرحلتين الأولى والثانى 400 كم.

- تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من الطريق 6 مليارات جنيه.

- المشروع تقوم بتنفيذه 9 شركات مقاولات وطنية.

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- موعد انتهاء متوقع فى يونيو ٢٠٢٠.

- يشمل المشروع رفع كفاءة للطريق القديم وتوسعة الطريق وانشاء حارات خدمة للنقل منفصلة بالطريق الجديد.

- الطريق يقسم إلى 6 حارات في كل اتجاه 3 منها مخصصة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، بينما الـ3 الآخرى لباقي أنواع المركبات.

- عرض طريق الشاحنات ١١.٥ متر في الاتجاه القادم من أسيوط حتى القاهرة.

- لأول مره يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالرصف الخرساني بمواصفات خاصة بعرض 11.5 متر وسمك ٢٨ سم.

- هو أعرض طريق خرسانى يتم رصفه حاليًا ليخدم سيارات النقل الثقيل القادمة من المحاجر والصعيد الى القاهرة.

- يتم رصف الطريق بفينشر بتكنولوجيا ألمانية وتسليحه بطريقة أتوماتيكية، ومعالجة الخرسانة بأحدث الأساليب الألمانية عن طريق رش مادة المعالجة وتمشيط الطريق أتوماتيكاً، ويتم تشغيل الفنشر بطاقم عمل محترف للوصول لأعلى مستويات الجودة.

- الأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه) لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث ليصبح هذا الطريق حرًا مثل طرق "القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائرى الإقليمي".

- المشروع يشمل إنشاء نفق للدوران للخلف كل 10 كم.

- يسهل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري، كما يعد طريق أسيوط الغربي أحد قطاعات طريق الإسكندرية - كيب تاون.

- مشروع الطريق سيتم مده حتى يصل أسوان ومخطط الانتهاء من القطاع الممتد من القاهرة حتى قنا خلال 4 سنوات قادمة بحيث يصبح هذا القطاع حر مكون من 5 حارات بكل اتجاه.