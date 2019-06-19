اليوم.. المدارس اليابانية تجري المقابلات الشخصية لطلاب "أولى وثانية ابتدائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تجري المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للصف الأول والثاني الابتدائي مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، اليوم الأربعاء.

وكانت المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت الاثنين الماضي، إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المقبولين مبدئياً بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة، حيث أجريت المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال "KG1، وKG2"

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، لإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين تخلفوا في الحضور في المواعيد المقررة لهم.

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وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية أرسلت بريدًا إلكترونيًا للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس وفقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة.

وأضافت الوحدة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وكان قد تم غلق باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019.