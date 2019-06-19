أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تستضيف الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي لأطفال الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تستضيف الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي لأطفال الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف نقابة الصحفيين، اليوم، فعاليات الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من محافظة الوادي الجديد، والذي يُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة، بقيادة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

وأشارت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل إلى أن الاحتفالية تتضمن فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من الوادى الجديد مع أطفال القاهرة، ويشارك في الحفل نحو ١٥٠ طفلًا وفنانات وقياديًا من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى إقامة معرض على هامش الاحتفالية لمنتجات الورش الفنية للأطفال خلال الأسبوع الذي زاروا فيه المعالم السياحية بالقاهرة والجيرة، وورش الحرف البيئية واليدوية.