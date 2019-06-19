شكرا لقرائتكم خبر عن «لا لأخونة البرلمان».. نائبة تونسية ترفض الترحّم على محمد مرسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة جدل أجواء البرلمان التونسي على وقع دعوة حركة النهضة الإسلامية إلى قراءة الفاتحة على روح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تحت قبة البرلمان، ما أثار حفيظة بعض النواب.
النائبة فاطمة المسدّي رفضت دعوة «النهضة»، قائلة: «لا لأخونة البرلمان التونسي، ولا للترحّم على زعيم الإخوان المسلمين، إذا كانت (النهضة) ترتبط بالإخوان، فأنا أطالب بتصنيفها إرهابية».
أضافت، في تصريحات لـ«روسيا اليوم»، أن نواب حركة النهضة تعرضوا لها بالسب عندما أبدت اعتراضها على قراءة الفاتحة على روح «مرسي»، معتبرة أن «من يترحّم على إرهابي فهو إرهابي».
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