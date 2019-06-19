اليوم.. محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب الضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة جنح مستأنف، التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم الأربعاء، محاكمة أشرف صفوت الشريف، بتهمة التهرب الضريبي.

وأسندت النيابة لأشرف صفوت الشريف، تهمة التهرب من سداد الضرائب بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، وكانت قد حددت جلسة اليوم لمحاكمته، إلا أن المتهم تغيب عن حضور الجلسة، فأصدرت المحكمة قراراها السابق بالتأجيل لحين تقديم أوراق التصالح مع مصلحة الضرائب.