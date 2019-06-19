شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار» يطلق حملة لمقاطعة المنتجات والشركات التركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل حملة «دافع عن بلدك»، لمطالبة الشعب المصري في أرجاء العالم بمقاطعة كافة المنتجات والسلع والشركات التركية، بعد تزايد عداء القيادة التركية تجاه مصر وشعبها.

ناشد الحزب، في بيان، مساء الثلاثاء، الشعب المصري التفاعل الجاد مع حملة المقاطعة لتكون رسالة شعبية لقيادة الدولة التركية، مؤكدا أنه «من منطلق وطني بات لزامًا علينا كمصريين مقاطعة كافة المنتجات والشركات والسلع التركية».

أكد رئيس الحزب أن «جموع المصريين يقدرون الشعب التركي الذي يتجرع المرارة من قمع قيادته الديكتاتورية التي تتفنن في إيذائه وإقحام بلادهم في معارك للدفاع عن الإرهاب وإغداق الأموال على جماعات إرهابية».