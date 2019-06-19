شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: «الدولة المصرية أكبر من الرد على مهاترات أردوغان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ومجلس النقابة، التصريحات الاستفزازية الصادرة عن الرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، حول وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته في قضية «التخابر».

أكد «سعده» أن «الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، وليس بجديد على الرئيس التركى هذه المسرحيات الهزلية التي أصبحت مفضوحة أمام العالم، ومعلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان».