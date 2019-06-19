شكرا لقرائتكم خبر عن «ع الحدود».. مجلة شبابية للتعريف بمدن مصر الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التعريف بالمدن الحدودية المصرية، من حيث عادات وتقاليد أهلها واختلاف أنماطها والبحث عن مشكلالتهم للتحدث عنها، كان هدف فريق مجلة «ع الحدود»، وهو مشروع تخرج طلاب أكاديمية أخبار اليوم قسم صحافة.

في بداية الأمر كان هدف الفريق أن تكون المجلة متخصصة في الشأن العسكري، من حيث الحملات التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية، وإجراء المعايشات مع الجنود المرابطين في كل المواقع الحدودية، بجانب الشأن الاجتماعي، ولكن لما تضمنه من أحداث وصعوبة في مشاركة الطلاب لتلك العمليات من الناحية الأمنية تم تخصيص المجلة في الشأن الاجتماعي فقط.

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قام فريق المجلة برحلات عديدة لمعايشة أهل المدن الحدودية والكشف عن حياتهم وأحلامهم ومشاكلهم، وكان من بين تلك الرحلات محافظة أسوان وشمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر، واستطاع فريق المشروع أن يصل إلى مدن عديدة.

تناولت المجلة موضوعات عديدة، من بينها الموانئ المصرية وحركة الصادرات والواردات، وعلاقة مصر بالدول المحيطة، بجانب دور القوات المسلحة في حماية الحدود ومواجهة الإرهاب، كما تضمنت حوارات عديدة من بينها حوار مع الفنانة السورية رغدة، وتحدثت فيه عن مشاركتها في فيلم «الحدود»، وأوضحت أنه محطة مهمة في تاريخها الفني.

تضم هيئة تحرير مجلة «ع الحدود» 12 عضوا هم: «ابتهال أسامة- حبيبة ثروت- خالد محمد- شهاب طارق- فاطمة محمد- محمد رجب -محمد سعيد- محمد عبدالجواد- محمد وفيق- معتز إبراهيم- نورهان محمد- هديل هاشم»، ويشرف عليها أحمد سامح، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وطالب فريق المجلة بتوفير الدعم من وزارتي السياحة والشباب؛ لتوجيه المجلة لأهل المدن الحدودية.