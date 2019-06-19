"العسكرية" تستمع للشهود في محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، للشهود في محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.