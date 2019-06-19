محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية شخصا بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين عقب إيهامهما بقدرته على توفير تأشيرات لهما ولذويهما لإحدى الدول الأجنبية).
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تفيد قيام أحد الأشخاص (مدير مكتب لتقديم الخدمات الحكومية ومقاولات وتوريد- مقيم بمحافظة المنيا) بالنصب والاحتيال على شخصين مقيمان بمحافظة المنيا، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 160,000 ) مائة وستون ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرة لهما ولذويهما لإحدى الدول الأجنبية، إلا إنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أسفرت جهود البحث والتحري عن صحة الواقعة، وقيام المتهم المشار إليه بالنصب والاحتيال على المجني عليهما والاستيلاء منهما على المبلغ المالي المشار إليه كمقدم لمبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه فى غضون عام 2018 تحت ذات الزعم السابق.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكيين. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر زعم تسفيرهما للخارج.. ضبط شخص نصب على شخصين في 160 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.