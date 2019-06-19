محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
استنكر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين ومجلس نقابتها، التصريحات الاستفزازية التي صدرت عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حول وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته بتهمة التخابر.
وأكد "سعدة"، أن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركي هذه المسرحيات الهزلية التي أصبحت مفضوحة أمام العالم كله، متابعًا: "معلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين: مصر أكبر من الرد على مسرحية "أردوغان" الهزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.