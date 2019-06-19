بعثة المغرب تصل إلى مطار القاهرة للمشاركة بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب المغرب الملقب بـ(أسود الأطلسي) للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وتم إهداء منتخب المغرب درع تكريم باسم وزير الطيران المدني. واستقبلت العلاقات العامة بمطار القاهرة بعثة منتخب المغرب بالورود.

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