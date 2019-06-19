​لجنة التاريخ بـ"الأعلى للثقافة" تناقش "مصر والحرب العالمية الأولى".. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
تنظم لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مصر والحرب العالمية الأولى.. قراءة جديدة"، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.
ويشارك في الندوة - بحسب بيان للمجلس - عدد من المؤرخين والمتخصصين من بينهم الكاتب الصحفي أحمد الجمال، والدكتور علي بركات عضو لجنة التاريخ، والدكتورة لطيفة سالم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة بنها، ويدير الندوة الدكتورة جمال شقرة - مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة.
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