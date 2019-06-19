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أخبار مصر | تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في مدن ومحافظات مصر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 

القاهرة 24 39

شبين الكوم 23 38

طنطا 23 37

دمنهور 23 35

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32 

سيوة 24 41

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 38

العريش 21 33

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رفح 21 33 

رأس سدر 26 39 

نخل 19 38 

نويبع 26 34 

طابا 24 36 

كاترين 17 32 

الطور 26 40 

شرم الشيخ 26 38 

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 38 

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 40 

المنيا 25 41

أسيوط 25 42 

سوهاج 26 42 

قنا 26 42

الأقصر 27 42 

أسوان 28 43 

أبوسمبل 28 41 

الوادي الجديد 24 43 

شلاتين 25 36

أبو رماد 25 35 

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34

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