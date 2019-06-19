أخبار مصر | مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار يكشف مكان عرض أقدم قطعة أثرية عمرها 55 ألف سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار يكشف مكان عرض أقدم قطعة أثرية عمرها 55 ألف سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار، إن مقتنيات المتحف القومي للحضارة ستضم قطعة أثرية معروفة والتي ترجع لأكثر من ٥٥ ألف سنة.

وأضاف مبروك أن القطعة هي أقدم هيكل عظمي لشاب مصري والذي تم اكتشافه في قنا، وقد تم عرضه في معرض مؤقت لمدة شهر بالمتحف المصري بالتحرير أي أن الهيكل لم يعرض في عرض دائم من قبل وسيكون عرضه الدائم في المتحف القومي للحضارة.

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يذكر أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني أعلن أن نقل 22 مويماء ملكية و17 تابوتًا من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط سيكون حدثًا عالميًا، وسيكون خلال الشهور القليلة القادمة.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.