شكرا لقرائتكم خبر عن صرف تعويضات لـ«مصريي الكويت» المتضررين من إلغاء تذاكر طيرانهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت وزارتا الهجرة والسياحة، الثلاثاء، لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، لمتابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت الذين قد تقدموا عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي حجز، وستكون اللجنة مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

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وقالت وزارة الهجرة إنه قد تم الاتفاق أيضًا على دفع الشركتين المصريتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تم الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة سيتم التحويل عليه المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أنه على أي مواطن متضرر وتم إلغاء التذكرة الخاصة به، أن يتقدم إلى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، ليتم دفع التعويض له عن التذكرة التي تم إلغاؤها.

وكانت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الهجرة، استقبلت شكوى تفيد بأن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.