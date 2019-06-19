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مصر تدين الهجوم الإرهابي على صالة لمشجعي كرة القدم في نيجيريا

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوغا في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 70 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

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