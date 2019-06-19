شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على صالة لمشجعي كرة القدم في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوغا في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 70 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب.