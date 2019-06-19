شكرا لقرائتكم خبر عن تعهد بإزالة المعوقات.. «حسب الله» يزور مستشفى الناس في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، الثلاثاء، مستشفى الناس الذي كان مقررا افتتاحه آخر 2019، ويقوم بإجراء عمليات القلب للأطفال بالمجان بشبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على كافة التجهيزات الطبية والفنية استعدادًا لافتتاحها.

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كان في استقبال المتحدث الرسمي لمجلس النواب والوفد المرافق له الدكتورة النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المستشفى، والدكتور أحمد حنفي، مدير المستشفى.

وأكدت الدكتورة أنيسة أن مستشفى الناس أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وتبدأ المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها هذا العام بـ ١١٠ أسرة.

وقال حسب الله إنه على استعداد لتوفير كافة المتطلبات الخاصة بالإجراءات التي يحتاجها المستشفى، وإزالة كافة المعوقات والعقبات لتشغيل مستشفى الناس لإنقاذ قلوب الأطفال ورسم ابتسامة الأمل على وجوههم.