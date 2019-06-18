حزب المؤتمر: نرفض تدخلات أردوغان السافرة في الشأن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد حزب المؤتمر، رفضة القاطع لكافة محاولات التدخل في الشأن المصري، لاسيما من أشخاص يمتلكون سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان، والتنكيل بشعوبهم على شاكلة رجب طيب أردوغان وجماعته، حسب بيان اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب إن نظام أردوغان يحاول تطهير سمعته بالهجوم على الدولة المصرية، فهذا النظام الذي ارتكب أوسع عمليات خروج على القانون في العصر الحديث، باعتقال برلمانيين أتراك وأكثر من خمسين ألف مواطن تركي، وتسريح أكثر من 110 آلاف شخص من أعملهم دون تعويض أو توفير وظائف بديلة والملاحقات المستمرة للصحفيين، واضطهاد الأتراك من أصول كردية بحبسهم وقتلهم خارج إطار القانون، واعتقال أكثر من 1500 محام.

واختتم الحزب بيانه بأن حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقفت أمام أطماع رجب طيب أردوغان وجماعته، وأثارت أحقادهم وكل ما يصدر عنهم ليس سوى ناتج عن عدم قدرتهم عن عرقلة مسيرة التقدم التي أنتهجتها الدولة المصرية.