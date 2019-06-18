بحضور السقا.. تكريم نجوم الفن في "بيت الأمة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

توافد منذ قليل، عدد من نجوم الفن أبطال مسلسلات رمضان وأفلام عيد الفطر المبارك، على المقر الرئيسي لحزب الوفد "بيت الأمة"، لحضور حفل تكريمهم من قبل الحزب.

وجاء على رأس الحضور الفنان مجدي كامل والفنان أحمد السقا.

ومن المقرر أن يُكرم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الفنانين، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وقال الحزب في بيان اليوم إن تكريم الفنانين واجب وطني يتبناه حزب الوفد في إطار مساندة الدولة الوطنية العصرية الحديثة التي بدأتها مصر بعد ثورة 30 يونيه، خاصة أن سياسة الوفد تدعم بكل قوة الفنانين لدورهم الرائد والمتميز في خدمة المجتمع، ويحرص دائمًا الحزب على الوقف بجوار الفنون الجادة المؤيدة للدولة الوطنية المصرية على مدار تاريخه الذي يمتد إلى مائة عام، وذلك للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين.