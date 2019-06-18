وكيل البرلمان: تصريحات أردوغان تجاوزت "الخطوط الحمراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التدخل السافر للرئيس التركي أردوغان في الشأن المصري تعقيبًا على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد وهدان في بيان اليوم الثلاثاء، أن تصريحات أردوغان تؤكد إصابته بجنون العظمة وانفصاله عن الواقع وتدخله في شئون مصر، وهي محاولة للظهور كخليفة للعالم الإسلامي على حساب التدخل في شئون الدول.

وأضاف أن الرئيس التركي لا يعلم أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية وهو الذي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية خارج الحكم في ثورة 30 يونيو.

وطالب "وهدان"، أردوغان بأن يولي اهتمامته في شئون دولته ومصالح شعبه بدلا من التصريحات الحمقاء التي تعود عليها منذ عزل الإخوان من حكم مصر.