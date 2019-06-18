نشرة الحوادث المسائية.. هروب فتاة ونفقة توأم زينة ودفن مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لتقديم شهادة وفاة "مرسي".. تأجيل محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

جلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، لـ٢٩ يونيو.

الأمن يكشف تفاصيل اختفاء فتاة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف لغز اختفاء فتاة، وتبين أنها تركت المنزل بسبب سوء معاملة والدتها واعتدائها عليها بالضرب، وأقامت لدى طالب بمنطقة شبرا، واتصلت بوالدها أبلغته باختطافها.

تأجيل دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد

أجلت محكمة أسرة المعادى، اليوم الثلاثاء، دعوى طالب فيها إبراهيم سعيد ﻻعب الزمالك والأهلى السابق، بتخفيض نفقة نجله، لجلسة ٩ يوليو.

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ضبط 7 أشخاص اعتدوا على الأمن الإداري بمستشفى المطرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص اعتدوا بالضرب على أفراد الأمن الإداري بمستشفى المطرية العام، وأحدثوا تلفيات بالمستشفى.

الداخلية تبدأ تعميم الملصق الإلكتروني لكل المركبات على مستوى الجمهورية

بدأت وزارة الداخلية تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، من خلال كل الوحدات المرورية؛ حيث يتم لصقه في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة- يتلف عند محاولة نزعه.

تأجيل دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة زينة

أجلت محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار سامي عيد، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز، لجلسة ١٨ أغسطس.

محامي مرسي يكشف كواليس دفنه: الداخلية سمحت لابنه المحبوس بتشييعه

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي وافته المنية أمس الاثنين، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية التخابر بطرة، إن إجراءات دفنه تمت في الساعة الخامسة فجر اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.