أخبار مصر | أمين تنظيم إرادة جيل: نرفض أي تدخل في شؤوننا وسنقاضي من يتطاول على مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين تنظيم إرادة جيل: نرفض أي تدخل في شؤوننا وسنقاضي من يتطاول على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان محمد حسن عبده، أمين تنظيم حزب إرادة جيل، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردغان، واصفا أياه بالبحث عن المجد والشهرة والاصطياد في الماء العكر ويتحدث دائما عن أنه يحمي الأمة من شرور أعدائها ويدعم الحرية والديمقراطية، ولكن الحقيقة عكس ذلك تمام.

وأوضح عبده، في تصريحات له، أن أردغان في الفترة الأخيرة بات يطل علينا بشعارات رنانة وخطابات تشير إلى أنه خليفة المسلمين، وهو ينتهك حقوقهم في سوريا وغيرها من الأرض ويعيث في الأرض فسادا هو وأعوانه من أجل السيطرة على موارد تلك الدول وتحقيق مشروع الجماعة الإرهابية.

وأشار أمين تنظيم الحزب، أن الشعب المصري أصبح أكثر دراية بما يفعل ويحاك بيه من قوى الشر والظلام ولن يدخل عليه خداهم مرة أخرى، مؤكدًا رفضه القاطع لأي شخص أو دولة أن تتدخل في شؤون الدولة المصرية أو تتجاوز في حق مؤسساتها، ولن نصمت على أي إساءة كما كان يحدث في الماضي وسنواجه كل ذلك من خلال قضايا دولية ضد أي من تسول له نفس النيل من مصر أو شعبها أو قيادتها السياسية.