أخبار مصر | حزب مستقبل وطن: تصريحات "أردوغان" تدخل سافر بالشأن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن: تصريحات "أردوغان" تدخل سافر بالشأن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا رسميًا، أدان فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مصر، حيث تضمنت تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري وخروج عن اللياقة السياسية وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

ودعا الحزب، أن يولى الرئيس التركي جهوده إلى ما يحقق مصالح أنقرة في علاقاتها الدولية المتذبذب وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بشعبه تحت حكم حزب العدالة والتنمية والتدخلات السافرة لأردوغان للإطاحة بالمعارضين وقمع الصحفيين والسياسيين والقضاة.