أخبار مصر | حزب مستقبل وطن: تصريحات "أردوغان" تدخل سافر بالشأن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن: تصريحات "أردوغان" تدخل سافر بالشأن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا رسميًا، أدان فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مصر، حيث تضمنت تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري وخروج عن اللياقة السياسية وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.
ودعا الحزب، أن يولى الرئيس التركي جهوده إلى ما يحقق مصالح أنقرة في علاقاتها الدولية المتذبذب وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بشعبه تحت حكم حزب العدالة والتنمية والتدخلات السافرة لأردوغان للإطاحة بالمعارضين وقمع الصحفيين والسياسيين والقضاة.
وتابع البيان: "بدلًا عن نهج أردوغان العدواني الذي ينتهجه حيال مصر منذ إسقاط نظام الإخوان الدموي ودعم الجماعات والتنظيمات المسلحة عليه توجيه ذلك الدعم إلى شعبه الذي يعاني من ديون دولته البالغة بحسب بيانات البنك المركزي التركي نحو 452.7 مليار دولار.
وأكد الحزب بأن إرادة المصريين ستظل صلبة في مواجهة أطماع أردوغان التي كانت على مقربة من أن تتحقق على يد الإخوان لولا أن أنقذ المصريون المنطقة وهو ما يفسر العداء الأحمق لمصر من قبل نظام أردوغان.
وأكد الحزب بأن إرادة المصريين ستظل صلبة في مواجهة أطماع أردوغان التي كانت على مقربة من أن تتحقق على يد الإخوان لولا أن أنقذ المصريون المنطقة وهو ما يفسر العداء الأحمق لمصر من قبل نظام أردوغان.