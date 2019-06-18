أخبار مصر | حزب إرادة جيل يدين تصريحات أردوغان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب إرادة جيل يدين تصريحات أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حزب إرادة جيل، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردغان، وأدان بشدة ما جاء في تلك التصريحات من مغالطات وكلام مخالف للواقع والحقيقة، مشيرًا إلأى أن الشعب المصري بكل فئاته ومؤسساته الوطنية والأحزاب السياسية يرفضون تلك التصريحات ومن اطلاقها وكل من يروج شائعات على أساس لها من الصحة بشأن مصر ومؤسساتها.

وشدد "إرادة جيل" على أن الحزب يرفض أي تدخل في شؤون الدولة المصرية من أي جهة كانت وأن الشؤون الداخلية تخص المصريين ومؤسساتها التي يشهدها لها الجميع بالشفافسة والنزاهة.

وأكد تيسير مطر، رئيس الحزب، أن من يروج تلك التصريحات المزعومة أو غيرها هدفه النيل من سمعة مصر وزعزعة استقرارها وآمنها، والعمل ايجاد فتنة بين الشعب المصري بتقارير مغلوطة وغير صحيحة ولكن كل ذلك لن يؤثر في وعي ونزاهة الشعب المصري وحفاظه على دولته ومؤسساتها من العابثين.