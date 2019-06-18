أخبار مصر | خبير عرض متحفي: فتارين متحف الحضارة هي الأحدث عالميًا ومقاومة للانعكاس الضوئي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عرض متحفي: فتارين متحف الحضارة هي الأحدث عالميًا ومقاومة للانعكاس الضوئي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار، إن ڤتارين العرض بالمتحف القومي للحضارة تعتبر تحفة فنية في حد ذاتها، وتم مراعاة المواصفات العالمية بها.

وأشار إلى أن الڤتارين صناعة ألمانية، وتم تصنيع الزجاج بتقنية مانع الانعكاس، حيث أن زجاج الڤاترينة يسمح بمرور الضوء ولا يسمح بانعكاسه مما يعطي رؤية أفضل للقطعة الأثرية، إضافة إلى مناسبة الڤاترنية لتقنيات التصوير سواء الكاميرا أو الموبايل والتي تعاني دائمًا من الانعكاس الضوئي لڤتارين العرض.

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وأضاف مبروك أن تقنيات العرض في المتحف القومي للحضارة متميزة وتتفوق على وسائل العرض في المتاحف العالمية، حيث أن المتحف القومي تم تزويده بآخر ما وصلت له فنون سيناريو العرض المتحفي من تقدم.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل أعمال المرحلة إنشاء محطة كهرباء، وكذا أعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، إلى جانب أعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال إنارة والعرض المتحفي.

