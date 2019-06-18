أخبار مصر | مستشار العرض المتحفي بالآثار: متحف الحضارة سيحكي عن تطور مصر عبر العصور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار العرض المتحفي بالآثار: متحف الحضارة سيحكي عن تطور مصر عبر العصور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار، إن العمل في المتحف القومي للحضارة يسير على قدم وساق ليس فقط من ناحية الإنجاز الإنشائي والهندسي وإنما أيضًا من ناحية سيناريو العرض المتحفي.

وأضاف مبروك، في تصريحات له، أن سيناريو العرض في المتحف القومي للحضارة سيكون فريد من نوعه، حيث أن كل متاحف مصر والعالم تعتمد على عرض القطع تأريخًا للفترة الخاصة بها، أما المتحف القومي للحضارة، سيكون عرض القطع للتأريخ الحضاري وتطوره على أرض مصر.

وضرب على ذلك مثلًا بحرفة كحرفة الفخار كيف بدأت وتطورت وصولًا إلى عصرنا الحالي، أو كحرفة الأخشاب صناعةً وزخرفةً، وهنا ستربط القطع الأثرية المراحل التاريخية ببعضها البعض.

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وأشار مبروك إلى أن الحضارة المصرية هي خط طويل متصل، من التاريخ القديم تاريخ الأجداد، مرورًا بفترات العصور يوناني روماني ثم الفترة القبطية ثم العصر الإسلامي ثم العصر الحديث، هو نفس المصري يبدع عبر العصور وينتج منتجًا يتعلم منه العالم في كل حقبة.

وختم مبروك كلماته أن المتحف القومي للحضارة، سيكون هنا هو سيناريو العرض الذي يؤرخ للحضارة المصرية كإنجاز بشري عبقري متطور عبر العصور وكيف أثرت به في العالم كله.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.