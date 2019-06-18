أخبار مصر | "برلمانية" عن تصريحات "أردوغان": لإلهاء الشعب التركي عن فشله الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" عن تصريحات "أردوغان": لإلهاء الشعب التركي عن فشله الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت عازر، إن إردوغان يستكمل مسلسل التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، ومخالفة كافة الأعراف الدولية والدبلوماسية، بما يزيد من تأزم العلاقات الثنائية على المستوى الرسمي، مُشيرة إلى أن رئيس تركيا يحاول الهاء الشعب التركي عن فشله الاقتصادي المشهود وهو اصغر من أن يتطاول على قضاء مصر الشامخ وعليه أن ينظر إلى ما آلت إليه تركيا فى عهده من استبداد وتزوير انتخابات ومحاوله ستر أفعاله الإرهابية فى حق الشعب الليبي مسانده للإرهابيين وأكاذيبه الواضحة من خلال تصريحاته عن وفاة مرسي، رغم كامل اليقين بأن الوفاة طبيعية بشكل تام.

وشددت النائبة البرلمانية، على أن مرسي خلال فترة وجوده في السجن حصل على رعاية طبية فائقة، وحصول على الأدوية التي يحتاجها في مواعيدها ولا صحة لما يتم ترويجه حاليا من جماعة الإخوان الإرهابية.