أخبار مصر | "الوفد" عن تطاولات "أردوغان": "نرفضها وتزيدنا إصرارًا وعزيمة لاستكمال تحقيق الإنجازات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" عن تطاولات "أردوغان": "نرفضها وتزيدنا إصرارًا وعزيمة لاستكمال تحقيق الإنجازات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بيانًا للرد على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هاجم مصر وتحريضه ضد الدولة المصرية مساء أمس الاثنين.

وقال أبوشقة،: "باسمى وباسم جميع الوفديين والمصريين نرفض التصريحات المشينة للرئيس التركي التي يهاجم فيها مصر والدولة الوطنية المصرية والذي لا يعرفه "أردوغان" أن مثل هذه التصريحات تزيد المصريين إصرارًا وعزيمة وقوة وصلابة ولا تؤثر فيهم من قريب أو بعيد وليس بخاف على الدنيا بأسرها أن الشعب المصري العظيم تحرك بارادته الحرة في ٣٠ يونية ٢٠١٣ في مشهد سيظل التاريخ يذكره بحروف من نور، وبلغ عدد المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون مواطن طبقًا لتقديرات جوجل، رافضين حكم الدولة الثيوقراطية التي شاع فيها الاضطراب وعمت فيها الفوضى بشكل لم يسبق له مثيل، ودبت الفوضى كل مناحي الحياة وتحول الحكم في البلاد إلى شبه دولة"، وتابع:"هذا المشهد التاريخي للمصريين يؤكد أن الشعب لا يمكن لأية قوة أن تكسر ارادته وعزيمته وفوض الشعب العظيم الدولة المصرية باعلان الحرب على الارهاب بكافة صوره وأشكاله وأيًا كان مصدره وأشخاصه".

وأكد رئيس الحزب، أن مصر بدأت بعد ثورة ٣٠ يونية التأسيس لمشروع وطني جديد من خلال التفاف الشعب حول قيادته السياسية الوطنية الواعية وقواته المسلحة الباسلة والشرطة المدنية من أجل دحر الارهاب وأهله، وبدء التأسيس للدولة الوطنية العصرية الحديثة ويواصل المصريون حتى الآن اصرارهم وعزيمتهم الشديدة علي بناء الدولة وهذه هي طبيعة الشعب المصري صاحب الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات المساس لايقاف مسيرته الوطنية وحتى يحقق المصريون كل ما يصبون إليه في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتغيرت صورة مصر تمامًا من خلال أمور كثيرة أولها الحرب على الرهاب وأهله ومؤيديه وأنصاره وأشياعه، ثم الحرب من أجل التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليًا، مؤكدًا انه قد تحققت إنجازات تفوق الخيال على الأرض كانت تحتاج الى عدة عقود لتنفيذها لكنها تحققت في فترة زمنية وجيزة.

وطرح "أبوشقة" سؤالا على "أردوغان" قائلا:"هل مصر الآن هي مصر قبل ٣٠ يونية؟"، ولأنه لن يقول الحقيقة بل يزورها نقول له: إن المشروع الوطني الجديد لمصر العصرية نقل البلاد إلى مرحلة أخرى مختلفة يراها العالم أجمع وباتت مصر في عيون العالم بشكل مختلف لا يدركه "أردوغان"، مؤكدًا أنه على المستوي العربي استعادت مصر مكانتها العربية وكذلك الحال على المستوى الافريقي والاقليمي وهذا ما يزعج الرئيس التركي وبات القرار المصري من رأس المصريين على مستوى العالم أجمع، مُشيرًا إلى أنه وبالرغم الحرب التي تخوضها مصر ضد المتآمرين في الخارج والداخل لإسقاطها كما سقطت دول عربية مجاورة ألا أن عزيمة المصريين التي لا تعرف اللين والهوادة تواصل المسيرة من أجل البناء والتعمير والحفاظ على الوطن والمواطن ومسيرة البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بناء الدولة الديمقراطية العصرية، مذكرًا أنه مهما فعل المتآمرون والخونة لن يستطيعوا أبدًا أن يؤثروا في صلابة ومتانة الشعب المصري العظيم الذي يؤمن بقيادته السياسية الوطنية التي تبذل قصاري الجهد من أجل مصر وأبنائها البررة، وتابع:"مصر التي وجدت قبل الأزل ولها تاريخ طويل يمتد الى أكثر من سبعة آلاف عام لن ينال منها أحد مهما كبرت المؤامرات ومهما ازدادت المخططات ومن أرادها بسوء قصم الله ظهره".