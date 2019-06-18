أخبار مصر | لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض تصريحات "أردوغان" وتصفه بالطاغية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض تصريحات "أردوغان" وتصفه بالطاغية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، عن رفضها وبشكل قاطع لكل ما جاء فى تصريحات الطاغية رجب طيب اردوغان.

وأكدت أنه فى الوقت الذى يشن فيه رجب طيب أردوغان حملة قمع ممنهجة لم تشهدها تركيا من قبل سواء ضد الإعلام والإعلاميين والقضاة وقادة الجيش التركى وسجنهم بتهم ملفقة ضدهم إضافة إلى انهيار الاقتصاد التركى وبدء مظاهرات الشعب التركى ضد سياسات اردوغان واستبداده وإعادة الانتخابات الحرة التى فازت فيها المعارضة، يخرج هذا الطاغية ليشكك فى نزاهة القضاء المصرى عقب وفاة محمد مرسى.

وقال عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فى بيان له أصدره باسم اللجنة، إن العام الذى شهدت فيه مصر حكم محمد مرسى كانت سنة استبدادية فى الحكم لم تراها الدولة المصرية من قبل حيث قام بمحاصرة المحكمة الدستورية وإقصاء النائب العام فى مخالفة صارخة للدستور وحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي وقام بحرق مؤسسات الدولة مثل المجمع العلمى وعشرات الكنائس إضافة إلى استشهاد الكثير من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأكد عابد أننا نجد الطاغية اردوغان يخرج علينا ويهاجم الدولة المصرية ويشكك فى مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، مؤكدا أن تصريحات اردوغان لا تدل إلا على كره دفين داخله للشعب المصرى العظيم الذى افشل مخططه في الإمبراطورية العثمانية الحديثة التى أراد تكوينها بعد رفض الاتحاد الاوروبى انضمام الطاغية إليه لعدم تطبيقه لحقوق الإنسان ولوجود الكثير من حالات الاختفاء القسرى وإدخال معارضيه إلى سجونه التى حولها لسلخانات لتعذيب معارضيه.