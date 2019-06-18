أخبار مصر | رئيس برلمانية "المصريين الأحرار" عن تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي: مرفوضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمانية "المصريين الأحرار" عن تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي: مرفوضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة الاخوانى محمد مرسي مرفوضة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن أردوغان يمارس قمعا وانتهاكات كبيرة بشأن حقوق الإنسان في دولته ثم يخرج ليهاجم مصر.

وأضاف أبو العلا، أن أردوغان سجن صحفيين وقضاة وضباط جيش وشرطة ثم يخرج ليتكلم عن الديمقراطية والحرية لافتا إلى أن خروج جماعة الاخوان من السلطة في مصر أصابه بالجنون بسبب انتهاء وهم الخلافة الذي كان يعد له.

وأكد أبو العلا، أن سياسات أردوغان تسببت في توتر العلاقات التركية مع كل الدول العربية باستثناء تميم بن حمد أمير قطر لافتا إلى أن تركيا تعانى بشدة بسبب تصرفاته حاليا.