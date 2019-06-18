أخبار مصر | حزب المؤتمر: تصريحات أردوغان مرفوضة وتدخل سافر بالشأن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر: تصريحات أردوغان مرفوضة وتدخل سافر بالشأن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عن رفضة القاطع لكافة محاولات التدخل فى الشأن المصرى، لاسيما من أشخاص يمتلكوا سجل حافل لأنتهاكات حقوق الأنسان والتنكيل بشعوبهم على شاكلة رجب طيب أردوغان وجماعتة.

وقال صميده، إن نظام أردوغان يحاول تطهير سمعتة بالهجوم على الدولة المصرية فهذا النظام الذى أرتكب أوسع عمليات خروج على القانون فى العصر الحديث بأعتقال برلمانيين أتراك وأكثر من خمسين الف مواطن تركى وتسريح أكثر من 110 الف شخص من أعملهم دون تعويض أو توفير وظائف بديلة والملاحقات المستمرة للصحفيين، وأضطهاد الأتراك من أصول كردية بحبسهم وقتلهم خارج أطار القانون، وأعتقال أكثر من 1500 محام، والغاء نتائج الأنتخابات التى هزم فيها الحزب الذى يرأسة أردوغان بالمخالفة لكافة الأعراف الدستورية، وقيامة بعمليات عسكرية فى سوريا والعراق مستغلًا حالة الضعف الداخى لنهب ثروات الشعوب، ومحاولاتهم المستمرة التعرض لثروات الغاز المشتركة بين الدولة المصرية وقبرص واليونان، وغيرها من الأنتهاكات التى لا يسعنا الحديث عنها.

كما أكد رئيس الحزب، أن حالة الأستقرار السياسى والأقتصادى والأمنى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقفت أمام أطماع رجب طيب أردوغان وجماعتة وأثارت أحقادهم وكل ما يصدر عنهم ليس سوى ناتج عن عدم قدرتهم عن عرقلة مسيرة التقدم التى أنتهجتها الدولة المصرية.