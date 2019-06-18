أخبار مصر | بيان عاجل من وزارة الخارجية حول هجوم نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من وزارة الخارجية حول هجوم نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوغا في نيجيريا مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة 70 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب.