أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار": تصريحات "أردوغان" حلقة بمسلسل خسيس يهدف دعم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار": تصريحات "أردوغان" حلقة بمسلسل خسيس يهدف دعم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، كافة تصريحات الرئيس أردوغان حول وفاة المعزول محمد مرسي والذى توفى خلال جلسة المحاكمة بتهمة التخابر،قائلا:"تستهدف أثارة البلبلة ومحاولة التشكيك بما يخدم جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال خليل، إن أردوغان حاول كعادة الإخوان الأستفادة من كافة الظروف للترويج لاكاذيب بهدف خدمة الجماعة والتيارات التي تتورط تركيا فى دعمها، فى حلقة جديدة من مسلسل خسيس للتشكيك فى القيادة المصرية الثابتة والراسخة، مُضيفا أن وصف أعمال جماعة الإخوان بالنضال الديمقراطي تزييف للصورة الحقيقة والأعمال الإرهابية التي يروق لها الجبين فى هدر دماء الأبرياء والتأمر على الوطن ودليلًا دامغًا على دعم أوردغان للجماعات الإرهابية، ولاسيما بإن المعزول وزمرة من قادة الجماعة متورطين فى عدة قضايا للتخابر والخيانة العظمي لمصر.

وأعلن عصام رفض الحزب بشدة ماورد من حديث الإفك على لسان رئيس تركيا عن النظام المصري والذى يستوجب الحساب العسير، وقال المصريين الأحرار:"إن الجبناء هم من يدعمون الإرهاب ليتخذون منه ساترًا لتحقيق أغراضهم ويدعمون جماعات مسلحة ضد بلدان ودول، اما مصر الأبية شعبًا وقيادة لايعرفون الخوف لان عقيدتهم النصر او الشهادة فى سبيل حفظ الوطن وسلامة المواطنين ويواجهون الإرهاب الذى تدعمونه دون هواده".

وأكد خليل، أن كافة السجناء على ذمة قضايا يتخذون كافة حقوقهم المكفولة وفق الدستور والقانون فى درجات التقاضي، ولاسيما بإنهم يحظو بالرعاية الصحية اللازم، ووقع الطب الشرعى الكشف الطبي الدقيقة على جثة مرسي وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن ولامجال للتشكيك فى مجريات اعمال جهات لاتعرف سوى النزاهة والشرف، وتابع:" أن الدولة المصرية عنوان للتعامل مع الجميع بالعدل والحق ولامجال للمغالاه او المزايده من اناس لاتعرف سوى الظلم والدعم للتيارات المتشدده، ولايروق لاي مصري أن يتعامل مع متورطين فى دماء أبرياء وداعمين للإرهاب".