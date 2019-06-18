أخبار مصر | رئيس "إفريقية النواب" عن تصريحات أردوغان: "هزلية غرضها الشو الإعلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إفريقية النواب" عن تصريحات أردوغان: "هزلية غرضها الشو الإعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، تصريحات رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي في شأن وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته بتهمة التخابر مساء أمس.

وقال رضوان، إن التصرفات والمسرحيات الهزلية التي يقوم بها أردوغان ما هي إلا من أجل الشو الإعلامي الذي اعتاد عليه، مُؤكدًا أن لجنة الشئون الأفريقية ترفض الانتقاد الخارجي لنظامها القضائي والتدخل في شئونها مرفوض ويثير حفيظة واستياء جميع أبناء الشعب المصرى وطوائفه وبجميع فئاته.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أنه قد بات واضحا لنا أن الموقف "غير الودي" للرئيس التركي ضد مصر جاء من طرف واحد، بعد تسخير وسائل الإعلام لحملة دعائية منظمة ضد مصر وقيادتها.